СМИ: новый мирный план США включает снятие санкций с России

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по установлению мира, разработанный американскими чиновниками в контакте с российскими и украинскими официальными лицами. Уточнялось, что мирный план, в частности, призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки и отказаться от требований о размещении иностранных войск по крайней мере на несколько лет. Администрация президента США пытается использовать тот же подход, который она применяла для достижения прекращения огня в секторе Газа. -0-