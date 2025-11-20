СМИ: новый мирный план США включает снятие санкций с России

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаемый США план по мирному урегулированию украинского конфликта предполагает снятие санкций с России. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Bloomberg.
По словам человека, знакомого с ситуацией, но пожелавшего остаться анонимным, «предложение включает в себя требования снять санкции с России». При этом не уточняется, о каких конкретно санкциях идет речь.
По данным Bloomberg, Владимир Зеленский получил сигналы из Вашингтона о том, что «ему следует согласиться на сделку». Европейские дипломаты в свою очередь выразили скептицизм по поводу любого соглашения.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила журналистам, что ни одна страна ЕС или европейские чиновники не участвовали в разработке плана президента США по урегулированию украинского конфликта.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по установлению мира, разработанный американскими чиновниками в контакте с российскими и украинскими официальными лицами. Уточнялось, что мирный план, в частности, призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки и отказаться от требований о размещении иностранных войск по крайней мере на несколько лет. Администрация президента США пытается использовать тот же подход, который она применяла для достижения прекращения огня в секторе Газа. -0-