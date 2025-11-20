В офисе Зеленского утверждают, что он получил проект плана урегулирования

«Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского.
Отмечается, что Зеленский и делегация из США договорились работать над пунктами предполагаемого плана по урегулированию. Также утверждается, что Зеленский рассчитывает в ближайшие дни обсудить с президентом США Дональдом Трампом «пункты, необходимые для мира».
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор «никаких новаций по теме не было».
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.