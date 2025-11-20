Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В офисе Зеленского утверждают, что он получил проект плана урегулирования

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект предлагаемого плана по урегулированию на Украине, заявили в четверг в офисе Зеленского.

Источник: AP 2024

«Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского.

Отмечается, что Зеленский и делегация из США договорились работать над пунктами предполагаемого плана по урегулированию. Также утверждается, что Зеленский рассчитывает в ближайшие дни обсудить с президентом США Дональдом Трампом «пункты, необходимые для мира».

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор «никаких новаций по теме не было».

По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше