Власти Литвы отказались компенсировать убытки перевозчиков из-за закрытия границ с Беларусью, пишет БелТА со ссылкой на СМИ соседней страны.
Ранее о возможности потребовать компенсацию от Литвы из-за ситуации с застрявшими на границе фурами заявляли Международный альянс транспорта и логистики и Национальная ассоциации автоперевозчиков. Но премьер-министр Литвы Инга Ругинене еще 19 ноября, когда стало известно об открытии страной границы с Беларусью, сказала, что оснований для этого нет.
В свою очередь, министр коммуникаций и транспорта Литвы Юрас Таминскас сказал, что такой вопрос «не оценивается и не рассматривается», а бизнес должен был сам «оценивать все риски»:
«Очевидно, что они все равно ехали, ездят и будут ездить — это не изменит их мнение и их поведение. Если они публично заявляют, что будут осуществлять деятельность на восточном направлении, то зачем требовать от государства покрытия понесенных убытков».
При этом министр считает несерьезными аргументы перевозчиков о том, что они возят грузы в Среднюю Азию, а не торгуют с Россией и Беларусью.
