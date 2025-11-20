Ричмонд
Строят военные объекты, закупают технику НАТО, увеличивают оборонный бюджет: К чему власти готовят Молдову

Если Молдова не собирается оставаться нейтральной, и курс у нее отныне другой — власти обязаны честно об этом заявить.

Источник: Комсомольская правда

Правительство объявило, что к 2030 году оборонный бюджет Молдовы вырастет до 1% от ВВП — и подаёт это как «стратегический шаг».

В то же время, власти делают шаги, которые больше напоминают подготовку к чему-то куда большему, чем просто «обновление армии»:

— покупка дорогих систем вооружения по стандартам НАТО;

— строительство складов боеприпасов;

— расширение полигона и инфраструктуры;

— структурирование бюджета «под рост».

Таким образом, если Молдова действительно не собирается оставаться нейтральной и курс у нее отныне другой — власти обязаны честно это сказать.

А пока Молдова по-тихому: увеличивает военные объекты, закупает технику НАТО, просит финансирование от США и ЕС, но при этом уже громко рассказывает гражданам о «нейтралитете» и «мирной модернизации».

Нам остаётся только догадываться, к чему реально готовятся власти.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мне очень стыдно за власть в Молдове: Объявили день траура в связи с кончиной Илие Илашку, а на могилу знаменитого кинорежиссера Николая Гибу никто из власть имущих не пришел, даже цветочка на могилу пожалели.

Это всё, что вам надо знать о «культуре памяти», «скорби» и, в принципе, об этой «жёлтой» власти (далее…).

Программа «европейское село» в Молдове: Закрытые школы, опустевшие дома, разбитые дороги — почему власти так старательно дискредитируют ЕС.

«Европейское» село в нашей стране катится к нищете и безысходности — до ПАС было лучше (далее…).

Учителя грозят массовыми протестами: Почти половина педагогов Молдовы живут за чертой бедности.

Федерация профсоюзов образования и науки обратилась к властям с требованием повысить базовый оклад педагогам (далее…).

