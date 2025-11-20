Строят военные объекты, закупают технику НАТО, увеличивают оборонный бюджет: К чему власти готовят Молдову

Правительство объявило, что к 2030 году оборонный бюджет Молдовы вырастет до 1% от ВВП — и подаёт это как «стратегический шаг».
В то же время, власти делают шаги, которые больше напоминают подготовку к чему-то куда большему, чем просто «обновление армии»:
— покупка дорогих систем вооружения по стандартам НАТО;
— строительство складов боеприпасов;
— расширение полигона и инфраструктуры;
— структурирование бюджета «под рост».
Таким образом, если Молдова действительно не собирается оставаться нейтральной и курс у нее отныне другой — власти обязаны честно это сказать.
А пока Молдова по-тихому: увеличивает военные объекты, закупает технику НАТО, просит финансирование от США и ЕС, но при этом уже громко рассказывает гражданам о «нейтралитете» и «мирной модернизации».
Нам остаётся только догадываться, к чему реально готовятся власти.
