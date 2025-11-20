Польша потребовала от Беларуси выдачи двух украинцев из-за подрыва на железной дороге

ТАСС сообщает со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Мачея Вевюра для агентства PAP, что Польша потребовала от Беларуси выдачи двух украинцев.
Нота о выдаче двух подозреваемых в деле о подрыве на железной дороге, ведущей к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной, МИД Польши передал временному поверенному в делах Беларуси во второй половине среды, 19 ноября.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что к взрыву причастны двое украинцев, которые покинули страну через границу с Беларусью. Также местные власти объявили в розыск по подозрению в диверсии еще четырех украинских граждан, которые находятся в Польше.
Тем временем власти Литвы отказались компенсировать убытки перевозчиков из-за закрытия границ с Беларусью.
А Министерство по налогам и сборам Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.