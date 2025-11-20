На Украине показали видео, где Зеленский готов признать Крым частью РФ

Львовский телеканал ТРК «Первый Западный» опубликовал видеоролик с признаками фейка, на котором украинский лидер Владимир Зеленский якобы заявляет, что готов признать Крым российским.
«Полностью признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями, но только при одном условии: Москва должна официально признать нашу победу», — говорит глава киевского режима в опубликованном ролике.
Кроме того, под видеозаписью указано, что окружение президента Украины якобы сбежало за границу на фоне коррупционного скандала с участием предпринимателя и соратника Зеленского Тимура Миндича.
Напомним, по данным портала Axios, план, касающийся урегулирования конфликта на Украине, предполагает признание Крыма и Донбасса российскими. По информации NBC, глава США Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов.