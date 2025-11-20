Ричмонд
Офис Зеленского утверждает, что тот получил от США проект урегулирования

Владимир Зеленский официально получил от США проект урегулирования конфликта, утверждают в его офисе.

План, как заявили в Telegram-канале офиса Зеленского, «может активизировать дипломатию». Зеленский и делегация из США договорились обсуждать пункты проекта урегулирования. Также Зеленский рассчитывает обсудить с президентом их США Дональдом Трампом.

Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. СМИ утверждали, что главной темой должен был стать предлагаемый США план по урегулированию украинского конфликта, причем предполагалось, что Вашингтон будет требовать согласия Киева. Американский портал Axios писал, что США проводили с Россией «тайные консультации» по соответствующему вопросу.

Читайте материал «Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

