Офис Зеленского утверждает, что тот получил от США проект урегулирования

Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. СМИ утверждали, что главной темой должен был стать предлагаемый США план по урегулированию украинского конфликта, причем предполагалось, что Вашингтон будет требовать согласия Киева. Американский портал Axios писал, что США проводили с Россией «тайные консультации» по соответствующему вопросу.