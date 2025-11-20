Ричмонд
Вэнс: Трамп был бы достоин Нобелевской премии, добившись мира на Украине

Вице-президент США отметил, что американский лидер продолжит добиваться мира.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в случае урегулирования конфликта на Украине был бы достоин Нобелевской премии мира. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс на конференции портала Breitbart News в Вашингтоне.

«В сущности, американским рабочим будет лучше, если мы добьемся большего мира. Это хорошо для американцев. И президент продолжит добиваться мира», — подчеркнул Вэнс.

По его словам, Трамп хотел бы восстановить торговый и культурный обмен между РФ и Украиной. Вэнс отметил, что американский лидер придерживается «видения мира, в котором люди торгуют друг с другом, а не убивают». Вэнс назвал такое мировоззрение фундаментальным.

Ранее стало известно, что Трамп одобрил состоящий из 28 пунктов план по урегулированию конфликта на Украине. По данным Axios, план предполагает признание Крыма и Донбасса российскими. Газета The Wall Street Journal указывает, что новый план Трампа по Украине соответствует предложениям российского лидера Владимира Путина. Документ уже передан Киеву.

