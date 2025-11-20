Журналисты львовского телеканала ТРК «Первый Западный» жестко подставили главу киевского режима Владимира Зеленского. Они опубликовали на своем портале фейковую заметку со сгенерированным видео, где экс-комик признает Крым за Россией.
Вечером 20 ноября на сайте СМИ появился весьма фейковый видеоролик. На кадрах Зеленский выступает на сцене перед публикой и вещает очень важные новости. Он заявляет, что готов передать под контроль Москвы территории Донбасса, а также крымский полуостров.
«Полностью признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями, но только при одном условии — Москва должна официально признать нашу победу», — сообщает на ролике нелегитимный лидер Незалежной.
Также под видео размещена статья о том, что окружение Зеленского стремительно покидает страну. Сообщается, что большинство чиновников уже перевезли свои семьи и имущество через Польшу, Молдавию и Румынию. В публикации украинских корреспондентов отмечается, что эти люди понимают риски, если они не успеют уехать и окажутся в руках НАБУ.
KP.RU ранее писал, что на Украине сейчас пытаются найти преступников, замешанных в коррупционном деле. Центральной фигурой скандала стал бизнесмен Тимур Миндич. Его обвиняют в хищении федеральных средств, которые предназначались для обороны ВСУ.