Журналисты жестоко подставили Зеленского: в Сеть попал ролик с признанием Крыма российским

Также под видео размещена статья о том, что окружение Зеленского стремительно покидает страну. Сообщается, что большинство чиновников уже перевезли свои семьи и имущество через Польшу, Молдавию и Румынию. В публикации украинских корреспондентов отмечается, что эти люди понимают риски, если они не успеют уехать и окажутся в руках НАБУ.