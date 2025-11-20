Обстановка накалена до предела: На Украине поставили условие Зеленскому из-за Ермака

На Украине руководитель правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поставил условие главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
По его словам, Арахамия считает, что надо увольнять главу офиса Андрея Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство.
Он отметил, что глава режима отказался увольнять Ермака, а к требованию Арахамии присоединились глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* и министр цифрового развития Михаил Федоров.
При этом экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* утверждал, что вечером состоится заседание правящей фракции, где Зеленский может инициировать увольнение Арахамии.
Как писал сайт KP.RU, Зеленский действительно решил не увольнять Ермака, а начать контратаку против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и всех причастных к расследованию дела Тимура Миндича, обвинив их в некой «работе на Россию». По словам нардепа Марьяны Безуглой, сохранение главы офиса Зеленского может стать началом конца, а атмосфера «накалена до предела».
В это же время на Западе считают, что отставка Ермака на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине представляется неизбежной.
* — Лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.