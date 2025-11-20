Обстановка накалена до предела: На Украине поставили условие Зеленскому из-за Ермака

Как писал сайт KP.RU, Зеленский действительно решил не увольнять Ермака, а начать контратаку против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и всех причастных к расследованию дела Тимура Миндича, обвинив их в некой «работе на Россию». По словам нардепа Марьяны Безуглой, сохранение главы офиса Зеленского может стать началом конца, а атмосфера «накалена до предела».