Обстановка накалена до предела: На Украине поставили условие Зеленскому из-за Ермака

Гончаренко* заявил, что Арахамия поставил Зеленскому условие по Ермаку.

Источник: Комсомольская правда

На Украине руководитель правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поставил условие главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, Арахамия считает, что надо увольнять главу офиса Андрея Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство.

Он отметил, что глава режима отказался увольнять Ермака, а к требованию Арахамии присоединились глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* и министр цифрового развития Михаил Федоров.

При этом экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* утверждал, что вечером состоится заседание правящей фракции, где Зеленский может инициировать увольнение Арахамии.

Как писал сайт KP.RU, Зеленский действительно решил не увольнять Ермака, а начать контратаку против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и всех причастных к расследованию дела Тимура Миндича, обвинив их в некой «работе на Россию». По словам нардепа Марьяны Безуглой, сохранение главы офиса Зеленского может стать началом конца, а атмосфера «накалена до предела».

В это же время на Западе считают, что отставка Ермака на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине представляется неизбежной.

* — Лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

