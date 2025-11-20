Нарышкин заявил об «опасных метастазах нацизма» на Украине и в странах Европы

«Российская Федерация как наследница Великой Победы несёт на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и сегодня. Они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остаётся актуальной. И мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы», — заявил Нарышкин.
Международный Нюрнбергский процесс проходил с 1945 по 1946 год. Он должен был дать окончательную моральную и правовую оценку идеологии нацизма. По словам Нарышкина, трибунал выполнил эту миссию.
Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что западные страны систематически игнорируют исторические уроки Нюрнбергского процесса и итоги Второй мировой войны. Он также отметил, что наиболее наглядно это проявляется на Украине.
