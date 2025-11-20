Ричмонд
ЕС плохо принял новость о мирном плане по Украине, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 20 ноя — РИА Новости. Европейские политики дали понять, что по-прежнему хотят подорвать процесс урегулирования на Украине, в штыки приняв новость о разработке некоего мирного плана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

«Очень опасно, что часть, большая часть европейских политиков, услышав новость о разработке некоего мирного плана для урегулирования украинско-российского конфликта, дали понять, что они по-прежнему заинтересованы в подрыве мирного процесса. Они выразили всевозможные сомнения и возражения по поводу возможного мирного плана», — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС.

По его словам, европейские политики «по-прежнему не хотят мира и сделают всё возможное, чтобы помешать заключению мирного соглашения».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа охвачена военным психозом и считает себя находящейся в состоянии войны, вместо этого европейским лидерам пора «проснуться» и начать переговоры с Россией об урегулировании.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.

Орбан также неоднократно подчеркивал, что ЕС не может победить в конфликте на Украине. По его словам, если Евросоюз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан. Правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах, добавил Орбан. Венгерский премьер также предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.

