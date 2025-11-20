ЕС плохо принял новость о мирном плане по Украине, заявил Сийярто

Орбан также неоднократно подчеркивал, что ЕС не может победить в конфликте на Украине. По его словам, если Евросоюз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан. Правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах, добавил Орбан. Венгерский премьер также предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.