Зеленский получил от США мирный план по урегулированию конфликта в Украине

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп одобрил план из 28 пунктов по установлению мира, разработанный американскими чиновниками в контакте с российскими и украинскими официальными лицами. Уточнялось, что мирный план призывает Киев пойти на крупные территориальные уступки и отказаться от требований о размещении иностранных войск по крайней мере на несколько лет. По данным источников Bloomberg, план предполагает также снятие санкций с России. -0-