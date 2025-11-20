Зеленский получил от США мирный план по урегулированию конфликта в Украине

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский официально получил от американской стороны мирный план урегулирования украинского конфликта, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на офис Зеленского.
В сообщении офиса говорится, что Зеленский официально получил от США проект плана, «который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию». Зеленский рассчитывает в ближайшие дни обсудить с президентом США «основные пункты, необходимые для мира».
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп одобрил план из 28 пунктов по установлению мира, разработанный американскими чиновниками в контакте с российскими и украинскими официальными лицами. Уточнялось, что мирный план призывает Киев пойти на крупные территориальные уступки и отказаться от требований о размещении иностранных войск по крайней мере на несколько лет. По данным источников Bloomberg, план предполагает также снятие санкций с России. -0-