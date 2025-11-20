Венгрия потребовала, чтобы Украина представила отчёт о трате денег ЕС

«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети», — сказал политик.
Министр заявил, что для Будапешта критически важно установить точную сумму, которую «военная мафия» присвоила из средств европейских налогоплательщиков, а также объём средств из дотаций ЕС, который был поглощён коррумпированной властной системой Украины.
Сийярто подчеркнул, что происходящее на Украине представляет собой один из крупнейших коррупционных скандалов, когда-либо сотрясавших европейскую политику.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.
