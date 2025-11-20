Каллас: Единственный план действий ЕС — ослабление РФ и поддержка Украины

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что нужен долгосрочный и устойчивый мир на Украине, а не немедленное прекращение огня по линии передовой, которое ни к чему не приведет. Более того, в такой диспозиции большая часть Украины останется под руководством нацистского режима, отметил дипломат.