У Евросоюза (ЕС) имеется только один «план действий» в отношении конфликта на Украине: ослаблять Москву и поддерживать Киев. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел сообщества.
«У ЕС есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину», — сказала еврочиновница.
По ее словам, позиция ЕС не изменилась и по-прежнему исходит из того, что для успеха любого мирного плана его должны поддержать Киев и Брюссель. ЕС продолжает настаивать на «одностороннем перемирии со стороны России», отметила она.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цель Запада состоит в том, чтобы ослабить Россию и раскачать ее суверенитет. Такой сценарий был обкатан на некоторых странах, в том числе и на Украине.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что нужен долгосрочный и устойчивый мир на Украине, а не немедленное прекращение огня по линии передовой, которое ни к чему не приведет. Более того, в такой диспозиции большая часть Украины останется под руководством нацистского режима, отметил дипломат.