Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом заверил Киев, что учтет его позицию по урегулированию, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Белый дом указал Украине и странам Европы на то, что предлагаемый план по урегулированию обновляется в реальном времени и их позиции учтут, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Reuters

«Администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа работала в среду и четверг, чтобы заверить Украину и ее европейских союзников в том, что план — это “живой документ”, и что их позиции будут учтены», — говорится в публикации.