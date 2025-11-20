«Администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа работала в среду и четверг, чтобы заверить Украину и ее европейских союзников в том, что план — это “живой документ”, и что их позиции будут учтены», — говорится в публикации.
Белый дом заверил Киев, что учтет его позицию по урегулированию, пишут СМИ
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Белый дом указал Украине и странам Европы на то, что предлагаемый план по урегулированию обновляется в реальном времени и их позиции учтут, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.