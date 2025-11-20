Венгрия требует от Киева предоставить отчет о коррупции

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что Киев должен представить отчет о том, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине.
«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети», — заявил венгерский министр.
Кроме того, Сийярто указал, что в настоящее время на Украине разворачивается один из самых серьезных коррупционных скандалов в истории европейской политики.
Напомним, ранее Петер Сийярто заявил, что Брюссель закрывает глаза на коррумпированную военную мафию Украины, в то время как Еврокомиссия просит у государств-членов Евросоюза еще 100 млрд евро.