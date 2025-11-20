Ричмонд
Венгрия требует от Киева предоставить отчет о коррупции

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что Киев должен представить отчет о том, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине.

«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети», — заявил венгерский министр.

Кроме того, Сийярто указал, что в настоящее время на Украине разворачивается один из самых серьезных коррупционных скандалов в истории европейской политики.

Напомним, ранее Петер Сийярто заявил, что Брюссель закрывает глаза на коррумпированную военную мафию Украины, в то время как Еврокомиссия просит у государств-членов Евросоюза еще 100 млрд евро.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше