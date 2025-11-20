Президент Ирана предложил перенести столицу из-за нехватки воды в Тегеране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что считает необходимым перенести столицу страны, поскольку Тегеран столкнулся с перенаселенностью и нехваткой воды.
Иранский президент предположил, что в случае дальнейшего роста населения мегаполиса обеспечить всех его жителей водой станет невозможно. Также он сказал, что воды не хватает в некоторых провинциях страны.
Количество осадков в Иране снижается, в Тегеране в 2025 году снижение по сравнению со средним уровнем составило 40 процентов.
