Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ирана предложил перенести столицу из-за нехватки воды в Тегеране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что считает необходимым перенести столицу страны, поскольку Тегеран столкнулся с перенаселенностью и нехваткой воды.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что считает необходимым перенести столицу страны, поскольку Тегеран столкнулся с перенаселенностью и нехваткой воды.

Иранский президент предположил, что в случае дальнейшего роста населения мегаполиса обеспечить всех его жителей водой станет невозможно. Также он сказал, что воды не хватает в некоторых провинциях страны.

Количество осадков в Иране снижается, в Тегеране в 2025 году снижение по сравнению со средним уровнем составило 40 процентов.

Читайте материал «Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.