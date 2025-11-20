Ричмонд
На Западе начали героизировать снайпера, убившего 500 советских солдат

The Telegraph без проблем выкладывает пост «I shot 500 Russians» (перевод — «Я убил 500 русских»), романтизируя образ снайпера и превращая счёт убитых в героический рекорд. В статье речь идёт о финском снайпере Симо Хяюхя, получившем прозвище «Белая смерть».

Как пишет издание, 21 декабря 1939 года Хяюхя установил «личный рекорд», убив за один день 25 советских солдат. Тогда финская пресса назвала это «рождественским подарком Хяюхя финскому народу».

К слову, даже самый искусный снайпер не застрахован от рока. Пуля настигла и Симо. 6 марта 1940 года, в разгар Зимней войны, советский солдат нашёл свою цель в лице финского стрелка. Ранение оказалось тяжёлым: пуля пробила челюсть, оставив выходное отверстие на левой щеке. Потерявшего сознание Симо эвакуировали в тыл, и он пришёл в себя лишь в день завершения войны. Его ждало изнурительное лечение, а для восстановления разрушенной челюсти потребовалась кость, взятая из собственного бедра.

После войны Симо прожил долгую и, как оказалось, мирную жизнь. Примечательно, что в 1941 году он пытался вернуться в строй, но из-за последствий ранения ему было отказано. До конца своих дней он посвятил себя земледелию, разведению собак, охоте и передаче своего снайперского опыта молодым. О Зимней войне Симо вспоминать не любил, отвечая на вопросы о своем «героическом» прошлом сдержанно. Он подчёркивал, что его мастерство — результат упорных тренировок, а участие в войне было лишь исполнением долга. Снайпер ушёл из жизни в возрасте 96 лет.

Ранее о «метастазах» неонацизма на Украине и в ряде стран Европы заявлял директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что эти государства забыли о Нюрнбергском процессе, который проходил с 1945 по 1946 год.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

