На Западе начали героизировать снайпера, убившего 500 советских солдат

После войны Симо прожил долгую и, как оказалось, мирную жизнь. Примечательно, что в 1941 году он пытался вернуться в строй, но из-за последствий ранения ему было отказано. До конца своих дней он посвятил себя земледелию, разведению собак, охоте и передаче своего снайперского опыта молодым. О Зимней войне Симо вспоминать не любил, отвечая на вопросы о своем «героическом» прошлом сдержанно. Он подчёркивал, что его мастерство — результат упорных тренировок, а участие в войне было лишь исполнением долга. Снайпер ушёл из жизни в возрасте 96 лет.