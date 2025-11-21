Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Польши в РФ заявил о нападении в Петербурге

Посол Республики Польша в России Кшиштоф Краевский заявил о нападении на него на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в воскресенье, когда дипломат направлялся в костел, сообщает RMF24.

Источник: Коммерсантъ

«Это была попытка просто запугать меня», — приводит издание слова господина Краевского. По его словам, нападение совершила «прекрасно организованная и подготовленная группа молодых активистов», в руках у которых были плакаты.

Дипломат отметил, что подобные инциденты стали для него привычными во время работы в России. «В данном случае в очередной раз было продемонстрировано, что дипломат, его статус и Венская конвенция не имеют ни малейшего значения», — заявил господин Краевский.

При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать встречи с польской диаспорой, которые считает своим «святым долгом».