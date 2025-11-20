Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аракчи вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 20 ноября, провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщает пресс-служба МИД РФ.
«Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Аракчи», — говорится в заявлении ведомства.
Как отметил в пресс-службе министерства, основной темой разговора Лаврова и Аракчи стала региональная безопасность.
