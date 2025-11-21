На Дону впервые за 17 лет повысили транспортный налог

Налог был повышен, поскольку текущие ставки существенно ниже, чем в соседних регионах, при этом затраты на дорожное строительство в последние годы увеличились в 4−12 раз. Прогнозируется, что за два года дополнительные поступления в муниципальные дорожные фонды достигнут 1,9 млрд руб., что составляет прирост на 38,8%.