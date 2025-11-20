Axios: США учтут пожелания Украины и Европы при разработке мирного плана

Белый дом проинформировал Украину и европейские страны, что мирный план по урегулированию продолжает дорабатываться. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа в среду и четверг проводила консультации с союзниками.
Американские представители заверили, что документ является «живым» и будет корректироваться с учетом позиций всех сторон.
Ранее СМИ писали, что Европа не согласилась с новыми мирными предложениями Трампа.
