Axios: США учтут пожелания Украины и Европы при разработке мирного плана

Белый дом проинформировал Украину и европейские страны, что мирный план по урегулированию продолжает дорабатываться. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа в среду и четверг проводила консультации с союзниками.

Американские представители заверили, что документ является «живым» и будет корректироваться с учетом позиций всех сторон.

Ранее СМИ писали, что Европа не согласилась с новыми мирными предложениями Трампа.

