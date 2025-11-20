В интернет-ресурсе телеканала был размещён ролик, содержащий признаки фальсификации, где главарь киевского режима выражал готовность признать принадлежность Крыма России. Под данным видео находился текст, утверждавший о бегстве окружения Зеленского за границу на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. Телеканал не предоставил никаких официальных разъяснений относительно происхождения этого материала и возможного взлома. На момент публикации новости представители «Первого Западного» так и не сделали никаких публичных заявлений по данному инциденту.