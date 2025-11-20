Зеленский получил мирный план США, который предполагает снятие санкций с РФ: новые подробности инициативы

Там также отметили, что Украина выражает готовность к плодотворному взаимодействию с США, а также с европейскими и иными международными партнерами. Кроме того, в ближайшее время Зеленский намерен провести переговоры с Трампом, чтобы рассмотреть дипломатические пути и ключевые параметры, необходимые для урегулирования ситуации и достижения мира.