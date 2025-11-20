Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли проект о запрете включать допоплату в оклад ниже МРОТ

Изменения предлагается внести в статью 133 Трудового кодекса РФ.

Источник: Аргументы и факты

Фракция КПРФ в Государственной думе представила на рассмотрение законопроект, направленный на запрет практики, когда работодатели включают дополнительные выплаты в основной оклад, если последний не достигает уровня МРОТ. Информация о законопроекте доступна в электронной базе данных Госдумы.

Предлагаемые изменения касаются статьи 133 Трудового кодекса РФ.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в последнее время участились случаи, когда работодатели, стремясь сэкономить, маскируют дополнительные выплаты, предназначенные для компенсации труда, выходящего за рамки обычных обязанностей, под видом основной заработной платы, которая и без этого ниже МРОТ. Примером таких выплат могут служить надбавки учителям за классное руководство, проверку тетрадей или заведование кабинетами.

В случае одобрения закона, работодателям будет запрещено учитывать повышенную оплату труда в нестандартных условиях в составе заработной платы, не превышающей МРОТ. Данная поправка призвана обеспечить одновременную выплату как заработной платы, так и повышенной оплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных, а также за дополнительную работу, не входящую в основные трудовые обязанности.

«Данная норма позволит гарантировать работникам справедливую оплату труда и позволит избежать злоупотреблений со стороны работодателя и попыток эксплуатации наемных работников без оплаты их трудозатрат, а также сократит количество судебных споров благодаря установлению прозрачных правовых норм», — подчеркивается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в I чтении проект об увеличении исполнительского сбора до 12%.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше