В Госдуму внесли проект о запрете включать допоплату в оклад ниже МРОТ

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в последнее время участились случаи, когда работодатели, стремясь сэкономить, маскируют дополнительные выплаты, предназначенные для компенсации труда, выходящего за рамки обычных обязанностей, под видом основной заработной платы, которая и без этого ниже МРОТ. Примером таких выплат могут служить надбавки учителям за классное руководство, проверку тетрадей или заведование кабинетами.