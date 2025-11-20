В Госдуму внесли проект о запрете включать допоплату в оклад ниже МРОТ

Предлагаемые изменения касаются статьи 133 Трудового кодекса РФ.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в последнее время участились случаи, когда работодатели, стремясь сэкономить, маскируют дополнительные выплаты, предназначенные для компенсации труда, выходящего за рамки обычных обязанностей, под видом основной заработной платы, которая и без этого ниже МРОТ. Примером таких выплат могут служить надбавки учителям за классное руководство, проверку тетрадей или заведование кабинетами.
В случае одобрения закона, работодателям будет запрещено учитывать повышенную оплату труда в нестандартных условиях в составе заработной платы, не превышающей МРОТ. Данная поправка призвана обеспечить одновременную выплату как заработной платы, так и повышенной оплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных, а также за дополнительную работу, не входящую в основные трудовые обязанности.
«Данная норма позволит гарантировать работникам справедливую оплату труда и позволит избежать злоупотреблений со стороны работодателя и попыток эксплуатации наемных работников без оплаты их трудозатрат, а также сократит количество судебных споров благодаря установлению прозрачных правовых норм», — подчеркивается в пояснительной записке.
