Киев разворовывает миллиарды, которые власти получают за продвижение «антиценностей». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».
Дипломат подчеркнула, что европейские элиты спонсируют Киев за такое продвижение. Они пытаются добиться вступления Украины в Европейский союз, однако молчат о вопиющей дискриминации, по их словам, «некоренных народов».
«За эти самые антиценности киевский режим и получает сейчас миллиарды, которые, как мы видим, разворовываются», — резюмировала Захарова.
Представитель МИД иронично назвала «мощной» риторику ЕС, который пытается заклеймить некоренным народом русских, столетиями проживающих на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что украинская экономика может работать лишь за счет искусственных вливаний огромных сумм в страну. Как заявила Мария Захарова, это доказывает неспособность промышленности и экономики Украины функционировать самостоятельно.