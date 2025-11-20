Каллас заявила, что представители ЕС не работали над планом США по Украине

«Никто не сообщил, что был вовлечен в этот план. Поэтому ответ отрицательный», — ответила Кая Каллас на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил план по урегулированию конфликта на Украине. По словам чиновника администрации американского лидера, в него включены 28 пунктов.
При этом, как писала газета The Wall Street Journal, новый план по урегулированию на Украине соответствует предложениям Владимира Путина.
Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.Читать дальше