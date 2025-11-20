Ричмонд
Каллас заявила, что представители ЕС не работали над планом США по Украине

Кая Каллас заявила, что никто из педставителей ЕС не сообщал о вовлеченности в работу над планом США по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ни один представитель Евросоюза не участвовал в разработке мирного плана США по Украине, пишет РИА Новости.

«Никто не сообщил, что был вовлечен в этот план. Поэтому ответ отрицательный», — ответила Кая Каллас на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил план по урегулированию конфликта на Украине. По словам чиновника администрации американского лидера, в него включены 28 пунктов.

При этом, как писала газета The Wall Street Journal, новый план по урегулированию на Украине соответствует предложениям Владимира Путина.

