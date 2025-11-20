Каллас заявила, что представители ЕС не работали над планом США по Украине

Узнать больше по теме

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза

В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.