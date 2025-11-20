Каллас: представители ЕС не участвовали в разработке проекта США по Украине

Участия в разработке проекта США по урегулированию украинского конфликта не принимал ни один представитель Европейского союза, сказала руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи руководителей стран клуба.
Офис Владимира Зеленского утверждает, что тот получил от США проект урегулирования конфликта.
План, как заявили в Telegram-канале офиса Зеленского, «может активизировать дипломатию». Зеленский и делегация из США договорились обсуждать пункты проекта урегулирования. Также Зеленский рассчитывает обсудить с президентом их США Дональдом Трампом.
Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. СМИ утверждали, что главной темой должен был стать предлагаемый США план по урегулированию украинского конфликта, причем предполагалось, что Вашингтон будет требовать согласия Киева.
