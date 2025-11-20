Вэнс: США хотят возродить торговые и культурные связи РФ и Украины

Как писал сайт KP.RU, ранее американский вице-президент выразил оптимистичный настрой относительно возможности урегулирования конфликта на Украине. По словам Вэнса, глава Белого дома и вся его команда работают над этим уже восемь месяцев и намерены продолжать движение к миру, несмотря на возможные дополнительные недели, месяцы или даже более длительный период. Однако политик затруднился назвать конкретные сроки завершения конфликта.