Вэнс: США хотят возродить торговые и культурные связи РФ и Украины

США продолжат работать над урегулированием украинского кризиса, отметил Вэнс.

Источник: Комсомольская правда

США хотели бы возобновления торговых и культурных обменов между Россией и Украиной. Об этом на конференции портала Breitbart News в Вашингтоне заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что Трамп руководствуется видением мира, в котором люди торгуют друг с другом, а не убивают.

«Почему бы русским и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать вести торговлю, ездить друг к другу в страны, осуществлять те или иные культурные обмены? Это фундаментальное мировоззрение, которого он придерживается», — сказал Вэнс.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский вице-президент выразил оптимистичный настрой относительно возможности урегулирования конфликта на Украине. По словам Вэнса, глава Белого дома и вся его команда работают над этим уже восемь месяцев и намерены продолжать движение к миру, несмотря на возможные дополнительные недели, месяцы или даже более длительный период. Однако политик затруднился назвать конкретные сроки завершения конфликта.

