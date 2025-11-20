Кремль выступит с заявлением в ближайшие минуты

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по предварительным данным, на прямой линии президента России Владимира Путина не будет прямых включений с мест, поскольку такой формат не считается необходимым. По словам представителя Кремля, любой россиянин со смартфоном является «организатором прямого включения», поэтому заранее определить, откуда именно будут поступать вопросы, невозможно. Песков подчеркнул, что технологические возможности позволяют собирать вопросы из разных регионов страны без отдельного выезда съемочных групп.