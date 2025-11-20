Кремль выступит с заявлением в ближайшие минуты

В ближайшие минуты представители Кремля выступят с заявлением. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.
— Сообщили, что скоро ждем какое-то сообщение из Кремля. Подробности скоро, — написал журналист в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по предварительным данным, на прямой линии президента России Владимира Путина не будет прямых включений с мест, поскольку такой формат не считается необходимым. По словам представителя Кремля, любой россиянин со смартфоном является «организатором прямого включения», поэтому заранее определить, откуда именно будут поступать вопросы, невозможно. Песков подчеркнул, что технологические возможности позволяют собирать вопросы из разных регионов страны без отдельного выезда съемочных групп.
19 ноября Песков высказался, что телефонные переговоры Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа можно организовать «без проблем», но сейчас стороны еще не проделали необходимую работу, которая должна предшествовать личной встрече глав государств.