«Рёнхап»: военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей

Военнослужащие КНДР во время выполнения инженерных работ ненадолго пересекли военную демаркационную линию на границе с Южной Кореей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство «Рёнхап».
Собеседники издания уточнили, что северокорейские солдаты пересекли границу случайно. После предупредительных выстрелов военных Южной Кореи граждане КНДР вернулась на территорию своей страны.
Сколько именно человек пересекли границу и было ли у них оружие, не сообщается.
По данным агентства, в этом году зафиксировано около 10 таких инцидентов. Один из них произошел в августе. Тогда южнокорейские солдаты произвели 10 предупредительных выстрелов. Инцидент также произошел во время строительных работ. Никто не пострадал. КНДР предупредила Южную Корею о возможном возмездии.
