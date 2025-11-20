Ричмонд
Песков: Путин посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад»

На командном пункте группировки войск «Запад» Путин провел совещание.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент на командном пункте провел совещание и выслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска.

Официальный представитель Кремля отметил, что скоро будут опубликованы видеокадры посещения российским лидером командного пункта группировки «Запад».

Ранее Владимир Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Там глава государства заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

