MP: из-за плачевного положения Украины Польшу хотят втянуть в конфликт с РФ

Автор статьи утверждает, что в развязывании конфликта заинтересованы «Большая тройка» (Германия, Великобритания, Франция) и киевские власти.

Источник: Аргументы и факты

Польша и другие государства восточного фланга НАТО рискуют оказаться вовлеченными в конфликт с Россией из-за сложной ситуации на Украине, пишет Mysl Polska.

Автор статьи утверждает, что в развязывании конфликта заинтересованы «Большая тройка» (Германия, Великобритания, Франция) и киевские власти, тогда как для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это может обернуться «смертельной западней».

В публикации отмечается, что диверсия на железной дороге является еще одним инцидентом, приближающим страну к военному столкновению.

Статья критикует преждевременные и необдуманные обвинения польского премьера, подчеркивая возможные серьезные последствия таких заявлений.

«Нам нужен мир, поскольку только он сегодня гарантирует безопасность нам и нашим близким. Русско-украинский конфликт — не наша борьба», — резюмирует автор статьи в Mysl Polska.

16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к пограничному переходу «Дорохуск» на границе с Украиной. Движение было остановлено, жертв и пострадавших нет.

После осмотра места происшествия премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и квалифицировал инцидент как диверсию. Прокуратура возбудила уголовное дело о теракте.

Позднее Туск сообщил, что к диверсии причастны двое граждан Украины, которые покинули территорию Польши через пункт пропуска в Тересполе на границе с Белоруссией. По его словам, подозреваемые якобы могли быть связаны с российскими спецслужбами.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, комментируя ситуацию в эфире телеканала «Россия-24», заявил, что российскую сторону «по доброй традиции голословно обвинили во всех бедах».

В Кремле также прокомментировали данный инцидент, назвав слова о связи задержанных в Польше украинцев с РФ русофобией.

