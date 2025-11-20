Польша и другие государства восточного фланга НАТО рискуют оказаться вовлеченными в конфликт с Россией из-за сложной ситуации на Украине, пишет Mysl Polska.
Автор статьи утверждает, что в развязывании конфликта заинтересованы «Большая тройка» (Германия, Великобритания, Франция) и киевские власти, тогда как для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это может обернуться «смертельной западней».
В публикации отмечается, что диверсия на железной дороге является еще одним инцидентом, приближающим страну к военному столкновению.
Статья критикует преждевременные и необдуманные обвинения польского премьера, подчеркивая возможные серьезные последствия таких заявлений.
«Нам нужен мир, поскольку только он сегодня гарантирует безопасность нам и нашим близким. Русско-украинский конфликт — не наша борьба», — резюмирует автор статьи в Mysl Polska.
16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к пограничному переходу «Дорохуск» на границе с Украиной. Движение было остановлено, жертв и пострадавших нет.
После осмотра места происшествия премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и квалифицировал инцидент как диверсию. Прокуратура возбудила уголовное дело о теракте.
Позднее Туск сообщил, что к диверсии причастны двое граждан Украины, которые покинули территорию Польши через пункт пропуска в Тересполе на границе с Белоруссией. По его словам, подозреваемые якобы могли быть связаны с российскими спецслужбами.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, комментируя ситуацию в эфире телеканала «Россия-24», заявил, что российскую сторону «по доброй традиции голословно обвинили во всех бедах».
В Кремле также прокомментировали данный инцидент, назвав слова о связи задержанных в Польше украинцев с РФ русофобией.