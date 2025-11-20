Путин назначил бывшего командующего группировкой «Юг» замминистра обороны РФ

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ 20 ноября посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад». Путин на командном пункте провел совещание и выслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска.