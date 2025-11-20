Путин: ВС России уже ведут бои внутри Константиновки в ДНР

Вооруженные силы России ведут бои внутри населенного пункта Константиновка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 20 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки российских войск «Запад».
Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие подошли к городской черте в Константиновке в конце октября. Как заявлял советник главы ДНР Игорь Кимаковский, армия России оказывала давление на украинских военных в трех направлениях, используя метод «растягивания противника».