Путин: ВС России уже ведут бои внутри Константиновки в ДНР

Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие подошли к городской черте в Константиновке в конце октября. Как заявлял советник главы ДНР Игорь Кимаковский, армия России оказывала давление на украинских военных в трех направлениях, используя метод «растягивания противника».