Путин назвал преступной группировкой руководство Украины

Ранее Владимир Путин назвал руководство Украины инопланетянами. По его мнению, решение о понижении возраста призыва не решит проблему ВСУ в зоне спецоперации. Глава государства отметил, что у него складывается впечатление, что они какие-то инопланетяне или иностранцы. И в ситуации колоссальных потерь, которые несут ВСУ, снижение возраста призыва не решит проблемы киевского режима.