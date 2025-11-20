Ричмонд
Путин назвал преступной группировкой руководство Украины

Путин провел совещание в командном пункте группировки войск «Запад».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что политическое руководство Украины с марта прошлого года является просто преступной группировкой, узурпировавшей власть.

Ранее Владимир Путин назвал руководство Украины инопланетянами. По его мнению, решение о понижении возраста призыва не решит проблему ВСУ в зоне спецоперации. Глава государства отметил, что у него складывается впечатление, что они какие-то инопланетяне или иностранцы. И в ситуации колоссальных потерь, которые несут ВСУ, снижение возраста призыва не решит проблемы киевского режима.