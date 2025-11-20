Во Вьетнаме продолжаются сильные ливни, наводнения унесли жизни уже более 40 человек

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Вьетнаме продолжают гибнуть люди из-за проливных дождей и наводнений. Об этом сообщает агентство Reuters.
Проливные дожди обрушились на страну 15 ноября и продолжаются до сих пор. В центральных провинциях выпало более 1100 мм осадков. Расположенные в низинах плантации кофе полностью ушли под воду. Фермеры успели собрать лишь 10−15% урожая.
По данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама, в результате наводнений погиб по меньшей мере 41 человек, еще 9 считаются пропавшими без вести.
Власти одной из наиболее пострадавших в результате стихии провинций — Кханьхоа 20 ноября ввели режим чрезвычайного положения.
Всего наводнения привели к повреждению и затоплению более 50 тыс. домов в центральном регионе страны. Затоплены свыше 10 тыс. га посевов риса и иных зерновых культур. Паводки также привели к серьезным повреждениям инфраструктуры. В ряде провинций учебные заведения закрыты или переведены на онлайн-обучение. -0-