Во Вьетнаме продолжаются сильные ливни, наводнения унесли жизни уже более 40 человек

Всего наводнения привели к повреждению и затоплению более 50 тыс. домов в центральном регионе страны. Затоплены свыше 10 тыс. га посевов риса и иных зерновых культур. Паводки также привели к серьезным повреждениям инфраструктуры. В ряде провинций учебные заведения закрыты или переведены на онлайн-обучение. -0-