Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов: ВС России освободили Купянск в Харьковской области

Армия России освободила Купянск от захватчиков киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Вооруженных сил РФ освободили Купянск в Харьковской области. Об этом в четверг, 20 ноября, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ранее KP.RU сообщал, что Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в зоне специальной военной операции на Украине. По словам главы Генштаба ВС России, войска объединенной группировки наступают почти на всех направлениях в зоне вооруженного конфликта.

Напомним, что 20 ноября Путин посетил один из командных пунктов группировки российских войск «Запад».

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше