Герасимов: ВС России освободили Купянск в Харьковской области

Военнослужащие Вооруженных сил РФ освободили Купянск в Харьковской области. Об этом в четверг, 20 ноября, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Ранее KP.RU сообщал, что Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в зоне специальной военной операции на Украине. По словам главы Генштаба ВС России, войска объединенной группировки наступают почти на всех направлениях в зоне вооруженного конфликта.
Напомним, что 20 ноября Путин посетил один из командных пунктов группировки российских войск «Запад».
Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.Читать дальше