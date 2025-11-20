Ричмонд
Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска

Руководитель Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что российские войска освободили Купянск.

Российский президент встретился с руководителем Генштаба ВС РФ Валерием Герасимсовым в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад».

Командующий Южной группировки ВС РФ Сергей Медведев сказал, что прорыва ВСУ из Купянска допущено не было.

Читайте материал «Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

