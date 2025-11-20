Ричмонд
Командующим группировки «Юг» ВС РФ назначен Сергей Медведев

Путин провел совещание в командном пункте группировки войск «Запад».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назначил командующим Южной группировки Вооруженных сил РФ начальника штаба группировки Сергея Медведева. Об этом стало известно в ходе трансляции посещения главой государства командного пункта группировки «Запад».

На этой должности Медведев сменил генерал-полковника Александра Санчика, которого президент назначил заместителем министра обороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ 20 ноября посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад». Там Путин провел совещание и выслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска.

Участвовавший в совещании начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что соединения группировки войск «Запад» освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение формирований Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол.

