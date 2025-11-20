Ричмонд
Появились кадры посещения Путиным командного пункта группировки «Запад»

В ходе рабочей поездки верховный главнокомандующий провел совещание с военными и выслушал подробные доклады о положении дел в Константиновке, а также на краматорском направлении и в районе Купянска.

Президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Кроме того, во время совещания президент России также запросил доклад о том, удается ли обеспечивать условия для сдачи украинских военнослужащих в плен. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ должны иметь возможность сложить оружие.