Путин: с марта прошлого года власти Украины стали преступной группировкой

По словам главы государства, украинские власти не думают о судьбе простых граждан.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки «Запад» выступил с заявлением, что политическое руководство Украины с марта прошлого года является просто преступной группировкой.

«Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года эта группа лиц — это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть», — сказал президент.

По словам главы государства, украинские власти не думают о судьбе простых украинцев и солдат ВСУ, руководствуясь лишь личным обогащением.