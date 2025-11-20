Путин: с марта прошлого года власти Украины стали преступной группировкой

«Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года эта группа лиц — это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть», — сказал президент.