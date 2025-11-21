Кишиневский аэропорт начал самостоятельно заправлять самолеты

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Международный аэропорт Кишинева официально сообщил о том, что с 20 ноября 2025 года начинает заправлять самолеты топливом Jet A1 из «европейских источников».
В компании заявили о технической готовности обеспечить услуги заправки, поскольку она располагает специализированным персоналом и достаточными мощностями.
«Поставляемое топливо поступает из европейских источников. В настоящее время аэропорт завершает оформление контрактов с авиакомпаниями для обеспечения бесперебойных поставок», — говорится в заявлении компании.
В администрации аэропорта также сообщили, что при этом компания «Лукойл Молдова» продолжит заправку воздушных судов топливом Jet A1 до полного исчерпания имеющегося запаса, что может занять около двух дней.
Ранее министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил, что до конца месяца Международный аэропорт Кишинева будет получать достаточно авиационного керосина, чтобы обеспечить заправку самолетов, контракт на поставку топлива подписан с румынской нефтеперерабатывающей компанией.
В пятницу, 14 ноября, молдавский министр уведомил, что власти страны заключили договор с компанией «Лукойл» о передаче под управление аэропорта Кишинева нефтяного терминала, чтобы можно было обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций. Договор аренды является безвозмездным.
Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.