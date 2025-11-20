Путин: Российские войска уже ведут бои внутри Константиновки

Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» в ходе рабочей поездки. Глава государства провёл совещание с высшим военным руководством, включавшее начальника Генерального штаба и представителей оперативного управления. В обсуждении также участвовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые представили доклады о текущей обстановке на различных участках фронта. На встрече были рассмотрены оперативные данные по районам Константиновки, Краматорска и Купянского направления. В ходе этого российскому лидеру сообщили, что войска РФ полностью освободили город Купянск в Харьковской области.