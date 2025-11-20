Герасимов: российские войска освободили 70% Красноармейска

Руководитель Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС РФ освободили 70 процентов Красноармейска.
Герасимов также рассказал об освобождении российскими войсками Купянска.
Российский президент встретился с Герасимсовым в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад». Герасимов сказал, что войска объединенной группировки продвигаются почти по всей линии фронта.
