«Сидят на золотых горшках и не думают о народе»: Путин раскритиковал власть на Украине

Украинское руководство, «сидя на золотом горшке», совсем не заботится о судьбе своего народа и солдат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в командном пункте группировки войск «Запад».
«Думаю, что для всех понятно, что эти люди (украинская власть — прим. ред.), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины», — подчеркнул глава государства.
Также российский лидер указал, что украинская верхушка с марта прошлого года является просто преступной группировкой, узурпировавшей власть. По словам главы государства, верхушку киевского режима уже невозможно называть «политическим руководством». Путин указал, что сущность киевского режима стала очевидна по результатам антикоррупционного расследования на Украине.