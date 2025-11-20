Ричмонд
Герасимов: ВС России наступают почти на всех направлениях в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что объединённая группировка российских войск ведёт наступательные действия почти на всех направлениях в зоне СВО.

Источник: Life.ru

«Войска объединённой группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании», — сказал Герасимов в докладе главе государства.

Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки. Глава государства подчеркнул, что украинские военные должны иметь возможность сдаться в плен.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

