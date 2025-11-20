Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки российских войск «Запад». Видео с кадрами мероприятия показала пресс-служба Кремля.

О том, что Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад» ранее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе рабочего визита президент провел совещание с участием начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, а также командующими группировок российских войск «Запад» и «Юг».

Путин заслушал доклады о ситуации в Константиновке, вокруг Купянска и на Краматорском направлении в ходе специальной военной операции. Глава государства отметил, что все поставленные на предыдущем совещании задачи были полностью выполнены.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о продвижении армии в зоне СВО.

