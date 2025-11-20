Украинские солдаты не могут сдаться в плен в Купянске и Красноармейске из-за угроз ВСУ

Генерал пояснил, что российская сторона создала все необходимые условия для сдачи украинских солдат в плен. Он отметил, что многие военнослужащие в безвыходном положении готовы принять такое решение, однако не могут его реализовать. По словам Герасимова, командование ВСУ угрожает им расстрелом и уничтожением с помощью собственных беспилотников. При этом начальник Генштаба подчеркнул, что политическое руководство Украины не даёт своим войскам никаких указаний по этому вопросу.